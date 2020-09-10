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Motorlu saldırgan şoföre kızının gözleri önünde saldırdı!

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2020 10:04 | Son Güncelleme

İstanbul'da bir motosikletli otomobilin aynasını kırıp araçta kızı olan şoföre saldırdı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş sapağında meydana gelen olayda motosikletlinin saldırı anları araç kamerası tarafından kayda alındı. İşte saniye saniye kameralara yansıyan o anlar...

Olay, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali ve Selma Demir çifti, araçlarındaki küçük kızları Tuba ile seyir halindeydi. Sürücü Ali Demir sinyal vererek şerit değiştirmek istediği sırada olanlar oldu.

KAZA TEHLİKESİNİN ARDINDAN MOTOSİKLETLİ OTOMOBİLDE AİLEYE SALDIRDI

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Otomobil sürücü son anda hızla gelen motosikletliyi fark ederek direksiyonu kırıp kazayı önledi. Kaza tehlikesinin atlatılmasının ardından motosiklet sürücü bir anda Demir ailesinin aracına yöneldi. Demir ailesine küfürler savuran motosikletli ve yanındaki kız arkadaşı otomobilin aynasına tekme atarak aileye saldırmaya çalıştı.

‘SİZ BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUNUZ?’

Motosikletlinin saldırısı üzerine küçük kızının önünde saldırıya uğrayan Ali Demir aracından inerek motosikletliyle konuşmaya çalıştı. Bu sırada motosikletli, ‘Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz’ diyerek tehditler savurdu. Trafikteki araç sürücüleri polis ekiplerini arayarak yardım isterken, olaya müdahale etmeye çalıştı.

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MOTOSİKLETLİ SALDIRGAN POLİSİN GÖZÜ ÖNÜNDE KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine trafik polisi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahısları ayırarak işlem yapmak istedi. Tam bu sırada motosiklet sürücüsü ve kız arkadaşı motosiklete binerek olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Demir ailesi polis merkezine giderek olaya ilişkin suç duyurusunda bulunurken, ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
(İHA)

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