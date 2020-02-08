Motorola’nın orta segment yeni telefonu: Moto G8 Power

Moto G8 Power’ın özellikleri geçtiğimiz günlerde sızmıştı. Bugün iste telefonun render görselleri yayınlandı. Görünüşe göre Motorola yeni telefonu ile oldukça şık ve kaliteli bir tasarım sunacak.

6.36 inç büyüklüğünde 2300×1080 piksel çözünürlüğünde LCD ekran ile gelecek olan telefon, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 665 (4 x 2GHz Kryo 260 + 4 x 1.8GHz Kryo 260) yonga setinden ve 4 GB RAM’den gücünü alacak.

Telefonun arkasında ise dörtlü kamera kurulumu yer alacak. Bunlar; 16 Megapiksel (f/1.7 ana) + 2 Megapiksel (f/2.2 macro lens) + 8 Megapiksel (f/2.2 geniş açılı) + 8 Megapiksel f/2.4 (telefoto lens) şeklinde konumlandırılacak. Ön tarafta ise 25 Megapiksel (f/2.0) kamera yer alacak.

Moto G8 Power teknik özellikleri

6.36 inç büyüklüğünde 2300×1080 piksel çözünürlüğünde LCD ekran

Sekiz çekirdekli Snapdragon 665 11nm Mobile Platform (4 x 2GHz Kryo 260 + 4 x 1.8GHz Kryo 260)

Adreno 610 GPU

4GB RAM

64GB dahili depolama birimi (microSD kart ile 512 GB’a kadar hafıza arttım imkanı

16 Megapiksel (f/1.7 ana) + 2 Megapiksel (f/2.2 macro lens) + 8 Megapiksel (f/2.2 geniş açılı) + 8 Megapiksel f/2.4 (telefoto lens) arka kamera

25 Megapiksel (f/2.0) ön kamera

Parmak izi okuyucusu

Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C

18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya

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