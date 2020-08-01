Motorola’nın yeni katlanabilir ekranlı telefonu Razr 2020 ortaya çıktı

Şimdilik Motorola, Samsung ve Huawei dışında katlanabilir akıllı telefonlar tarafında somut adımlar atan bir üretici göremedik. Muhtemelen önümüzdeki yıl Xiaomi, Apple, Oppo gibi isimler de katlanabilir cihazlar üreteceklerdir.

Fakat şimdilik bahsettiğimiz üç isim yollarına dolu dizgin devam ediyorlar. Dikey olarak katlanabilen ilk telefonu üreten Motorola önümüzdeki dönemde yeni Razr modelini tanıtacak.

Yeni Razr modelinde tasarım anlamında köklü değişiklikler olmayacak. Lakin Motorola menteşe tarafında gözle görülemeyecek bazı değişikliklere gidebilir. Bu da telefonun selefine oranla çok daha verimli kullanılmasını sağlayacaktır.

Dilerseniz sızdırılan ilk Motorola Razr 2020 görseline aşağıdan göz atabilirsiniz.

Dediğimiz gibi geçtiğimiz yıl satışa sunulan Razr modeli ile önümüzdeki dönemde satışa çıkacak olan model arasında tasarımsal anlamda büyük farklar bulunmuyor. Lakin ilk Razr modelinde özellikle katlanma tarafında bazı sıkıntılar mevcuttu.

Muhtemelen Motorola yeni modeliyle birlikte bu sıkıntıların birçoğunu aşmıştır. Yine de bu konu hakkında şimdiden yorum yapmak doğru değil. Bu arada dip not olarak hatırlatalım. İlk Razr modeli ülkemizde satışa çıkmadı. Muhtemelen bu model de ülkemizde satılmayacaktır.

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