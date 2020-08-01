HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Motorola’nın yeni katlanabilir ekranlı telefonu Razr 2020 ortaya çıktı

Motorola’nın yeni katlanabilir ekranlı telefonu Razr 2020 ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.08.2020 09:55 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıldan bu yana katlanabilir ekranlı telefonların sayısında önemli artışlar yaşandı. Hali hazırda katlanabilir ekranlı akıllı telefon üreten şirketlerin sayısı kısıtlı olsa da 2021 ile birlikte bu sayı önemli oranda artacaktır.

Motorola’nın yeni katlanabilir ekranlı telefonu Razr 2020 ortaya çıktı

Şimdilik Motorola, Samsung ve Huawei dışında katlanabilir akıllı telefonlar tarafında somut adımlar atan bir üretici göremedik. Muhtemelen önümüzdeki yıl Xiaomi, Apple, Oppo gibi isimler de katlanabilir cihazlar üreteceklerdir.

Fakat şimdilik bahsettiğimiz üç isim yollarına dolu dizgin devam ediyorlar. Dikey olarak katlanabilen ilk telefonu üreten Motorola önümüzdeki dönemde yeni Razr modelini tanıtacak.

Yeni Razr modelinde tasarım anlamında köklü değişiklikler olmayacak. Lakin Motorola menteşe tarafında gözle görülemeyecek bazı değişikliklere gidebilir. Bu da telefonun selefine oranla çok daha verimli kullanılmasını sağlayacaktır.
Dilerseniz sızdırılan ilk Motorola Razr 2020 görseline aşağıdan göz atabilirsiniz.

Dediğimiz gibi geçtiğimiz yıl satışa sunulan Razr modeli ile önümüzdeki dönemde satışa çıkacak olan model arasında tasarımsal anlamda büyük farklar bulunmuyor. Lakin ilk Razr modelinde özellikle katlanma tarafında bazı sıkıntılar mevcuttu.
Muhtemelen Motorola yeni modeliyle birlikte bu sıkıntıların birçoğunu aşmıştır. Yine de bu konu hakkında şimdiden yorum yapmak doğru değil. Bu arada dip not olarak hatırlatalım. İlk Razr modeli ülkemizde satışa çıkmadı. Muhtemelen bu model de ülkemizde satılmayacaktır.

Sosyal medya düzenlemelerini içeren kanun teklifi yasalaştı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Artık telefonlar 15 dakikada şarj olacak!Artık telefonlar 15 dakikada şarj olacak!
AÖL 2 dönem sınav sonuçları açıklandı mı?AÖL 2 dönem sınav sonuçları açıklandı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Paylaştığı fotoğrafa ünlü isimden olay yorum! "Bir hamile güzelliği gelmiş"

Paylaştığı fotoğrafa ünlü isimden olay yorum! "Bir hamile güzelliği gelmiş"

Twitter'ı hackleyen çocuk tutuklandı

Twitter'ı hackleyen çocuk tutuklandı

Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı

Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı

Koronavirüs salgınında dünya genelinde günlük vaka sayısı rekor kırdı

Koronavirüs salgınında dünya genelinde günlük vaka sayısı rekor kırdı

Müjde Ar isyan etmişti! Mahkemelik oldular

Müjde Ar isyan etmişti! Mahkemelik oldular

Silahlı-bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var

Silahlı-bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Yerli otomobil TOGG'a dair çarpıcı detaylar!

Yerli otomobil TOGG'a dair çarpıcı detaylar!

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsung Galaxy Watch 3 kutusundan çıktı

Merakla bekleniyordu! Sızdırıldı

Xiaomi Mi 10 Pro Plus performans testinde göründü!

Xiaomi Mi 10 Pro Plus ortaya çıktı

Telefonlar 15 dakikada şarj olacak

Artık telefonlar 15 dakikada şarj olacak!

6000 mAh bataryalı Realme C15 gün yüzüne çıktı!

Merakla bekleniyordu! Gün yüzüne çıktı

144Hz görüntüleme hızıyla akıcı oyun deneyimi sunacak

Oyun tutkunlarına müjde!

120w hızlı şarj destekli telefon görücüye çıkıyor

Hızlı şarj destekli telefon görücüye çıkıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.