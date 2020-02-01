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Motorola’nın yeni orta segment telefonu: Moto G8 Power

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.02.2020 10:05 | Son Güncelleme

Android telefon pazarına geçtiğimiz haftalarda katlanabilir telefonu Razr 2019’u ekleyen firma, şimdiler de uzman olduğu orta segment için kollarını sıvamış durumda. Moto G8 ailesi ile yakında karşımıza çıkacak olan Motorola, bugün telefonun teknik özelliklerinin sızdırılmasının önüne geçemedi.

Motorola’nın yeni orta segment telefonu: Moto G8 Power

6.36 inç büyüklüğünde 2300×1080 piksel çözünürlüğünde LCD ekran ile gelecek olan telefon, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 665 (4 x 2GHz Kryo 260 + 4 x 1.8GHz Kryo 260) yonga setinden ve 4 GB RAM’den gücünü alacak.
7.
Telefonun arkasında ise dörtlü kamera kurulumu yer alacak. Bunlar; 16 Megapiksel (f/1.7 ana) + 2 Megapiksel (f/2.2 macro lens) + 8 Megapiksel (f/2.2 geniş açılı) + 8 Megapiksel f/2.4 (telefoto lens) şeklinde konumlandırılacak. Ön tarafta ise 25 Megapiksel (f/2.0) kamera yer alacak.

Moto G8 Power teknik özellikleri

6.36 inç büyüklüğünde 2300×1080 piksel çözünürlüğünde LCD ekran
Sekiz çekirdekli Snapdragon 665 11nm Mobile Platform (4 x 2GHz Kryo 260 + 4 x 1.8GHz Kryo 260)
Adreno 610 GPU
4GB RAM
64GB dahili depolama birimi (microSD kart ile 512 GB’a kadar hafıza arttım imkanı
16 Megapiksel (f/1.7 ana) + 2 Megapiksel (f/2.2 macro lens) + 8 Megapiksel (f/2.2 geniş açılı) + 8 Megapiksel f/2.4 (telefoto lens) arka kamera
25 Megapiksel (f/2.0) ön kamera
Parmak izi okuyucusu
Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C
18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya

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Anahtar Kelimeler:
Motorola TELEFON Moto G8 Power

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