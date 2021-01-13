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Motorola Nio 5G ortaya çıktı

13.01.2021 10:34 | Son Güncelleme:
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Motorola Nio 5G ortaya çıktı

Motorola Nio 5G'nin varlığını destekleyen çok sayıda sızıntı var. Telefon geçmişte birçok kez sızdırılmış ve teknik özellikleri hakkında önemli bilgiler ortaya çıkmıştı. Şimdi, Motorola Nio 5G akıllı telefonunu FCC sertifikasyon web sitesinde görebiliyoruz.

Liste, yaklaşan akıllı telefonun bataryası ve şarj hızı hakkında bazı önemli ayrıntıları ortaya koyuyor. Bu aynı zamanda telefonun çok yakında satışa sunulacağı anlamına geliyor. Şimdi dilerseniz Motorola Nio 5G FCC sertifika listesine daha yakından bakalım.

MOTOROLA NİO 5G ÖZELLİKLERİ

Uzun zamandır beklenen Motorola XT2125-4 (kod adı Nio), cihazının Snapdragon 865 ile piyasaya sürüleceği söyleniyor. Motorola Nio hem FCC hem de TUV Rheinland sertifika veritabanlarında resmi olarak görüldü. Telefonun 5G bağlantısı, çift bantlı Wi-Fi ve Bluetooth düşük enerji ile geleceğini kesinleşti. TUV listesi, cihaz hakkında daha fazla bilgi sunuyor. 20W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil (model numarası LZ50) cihazın özellikleri arasında.

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Önceki söylentilere göre, Moto “Nio”, FHD + çözünürlüğe sahip 6.7 inçlik bir ekrana ve 105Hz’lik alışılmadık bir yenileme hızına sahip olacaktı. Şimdilik bu, test sürümüne ait bir özellikmiş gibi görünüyor. Onun yerine cihaz daha standart bir 90Hz ile gelecek. Ayrıca arka tarafta 16 MP ultra geniş lens ve 2 MP derinlik sensörünün yanı sıra 64 MP OmniVision ana kamera da beklentiler arasında. Telefon kutudan Android 11 ile gelecek gibi görünüyor. Dün, isimsiz bir Snapdragon 800 serisi yonga seti ile güçlendirilecek olan yeni bir Motorola Edge S daha ortaya çıktı. Ancak resmi bir onay olmasa da görüntülenen cihaz, Motorola “Nio” nun perakende adı olabilir.

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