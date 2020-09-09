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Motorola Razr 5G en net görselleri ile görüntülendi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.09.2020 12:24 | Son Güncelleme

Bir döneme damgasını vuran Razr modelini geçtiğimiz yıl küllerinden tekrardan dirilten Motorola, katlanabilir telefon furyasına giriş yapmıştı. Fiyat konusunda 1.500 dolar bandını tercih eden firma, fiyatı uygun tutmak için 5G desteğine yer vermemişti.

Motorola Razr 5G en net görselleri ile görüntülendi

Firma şimdiler de ise Motorola Razr 5G modeli üzerinde çalışıyor. Fiyatı arttırmadan 5G desteği sunmak isteyen firma, önümüzdeki aylarda yeni katlanabilir telefonunu resmen tanıtacak.

Bugün ise merakla beklenen telefonun en net görselleri yayınlandı. Tasarım konusunda ilk modele çok benzeyen telefonda 6.2 inç büyüklüğünde 2142 x 876 çözünürlüğünde 21:9 Cinemavision pOLED ekran / 2.7 inç büyüklüğünde 600 x 800 çözünürlüğünde 4:3 gOLED ekran yer alacak.

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Gücünü Snapdragon 765G yonga setinden ve 8 GB LPDDR4X RAM’den alacak olan telefonda 48 Megapiksel (Samsung ISOCELL Bright GM1 sensör) f/1.7 diyaframlı arka kamera ve 20 Megapiksel f/2.0 diyaframlı ön kamera bulunacak. Türkiye pazarında satılmayacak olan bu model yine 1.500 dolardan satışa sunulursa isminden baya söz ettirir.

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