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  4. Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 14:53 | Son Güncelleme

Samsun’da motosikletli kuryenin otomobil ile çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Canik Belediyesi önünde meydana geldi.

Samsun’da motosikletli kuryenin otomobil ile çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Canik Belediyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lokantada motosikletli kurye olarak çalışan Aykut Çakır idaresindeki 55 RR 046 plakalı motosiklet, Celal Dursun’un kullandığı 28 DL 262 otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralan motosiklet sürücüsü Aykut Çakır, 112 acil ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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