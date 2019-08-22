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Motosiklet kazasında yaralanmıştı hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 15:35 | Son Güncelleme

Trabzon’un Araklı ilçesinde beş gün önce motosikletiyle kaza geçirerek ağır yaralanan 20 yaşındaki genç, hayat mücadelesini kaybetti.Kaza, ilçeye bağlı Yolgören Mahallesinde meydana gelmişti.Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan Orhan Ayar, petrol ofisi kavşağında bir otomobille çarpışması sonucu ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Hastanede beş gündür yaşam mücadelesi veren Ayar, hayatını kaybederken ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.Ayar, Sürmene ilçesinde eski camide kılınacak cenaze namazının ardından Dirlik Mahallesindeki aile kabristanlığına defnedilecek.Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Motosiklet kazasında yaralanmıştı hayatını kaybetti

Trabzon’un Araklı ilçesinde beş gün önce motosikletiyle kaza geçirerek ağır yaralanan 20 yaşındaki genç, hayat mücadelesini kaybetti.
Kaza, ilçeye bağlı Yolgören Mahallesinde meydana gelmişti.
Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan Orhan Ayar, petrol ofisi kavşağında bir otomobille çarpışması sonucu ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Hastanede beş gündür yaşam mücadelesi veren Ayar, hayatını kaybederken ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Ayar, Sürmene ilçesinde eski camide kılınacak cenaze namazının ardından Dirlik Mahallesindeki aile kabristanlığına defnedilecek.
Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Motosiklet kazasında yaralanmıştı hayatını kaybetti

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