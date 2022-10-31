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Motosiklet park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

31.10.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da kontrolden çıkan motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü belirlenemeyen 02 ABM 863 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi’nde park halinde bulunan bir otomobile çarptı.

Motosiklet park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

Meydana gelen kazada motosikletteki K.K., ve B.D., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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