Motosiklet park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

Meydana gelen kazada motosikletteki K.K., ve B.D., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

