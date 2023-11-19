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Motosiklet sürücüsü ağaca çarpıp hayatını kaybetti! Motosikletin devir saati 13 binde takılı kaldı

19.11.2023 22:15 | Son Güncelleme:
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Buğra Sayın, yol kenarındaki ağaca çarptı. Sayın, olay yerinde hayatını kaybederken, motosikletin devir saatinin 13 binde takılı kalması dikkat çekti.

Motosiklet sürücüsü ağaca çarpıp hayatını kaybetti! Motosikletin devir saati 13 binde takılı kaldı

Kaza, Alaylar 1 Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Buğra Sayın idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra refüje savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine giden ekipler Buğra Sayın’ın öldüğünü belirledi. Sayın’ın motosikletinin kadranındaki devir saatinin 13 binde takılı kalması dikkat çekti. Buğra Sayın’ın cesedi otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)


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