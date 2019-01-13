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Motosikletçilerden Çin'in Doğu Türkistan politikasını konvoylu protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 18:22 | Son Güncelleme

OSMANLI Motorcular Kulübü ve İki Teker Kardeşliği Motorcular Kulübü'nün organizesiyle toplanan motosikletçiler, Çin'in Doğu Türkistanlılar üzerindeki politikalarını protesto etti.

Motosikletçilerden Çin'in Doğu Türkistan politikasını konvoylu protesto

Özden ATİK-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-OSMANLI Motorcular Kulübü ve İki Teker Kardeşliği Motorcular Kulübü'nün organizesiyle toplanan motosikletçiler, Çin'in Doğu Türkistanlılar üzerindeki politikalarını protesto etti. Yüzlerce motosikletçi, Doğu Türkistan bayrakları taşıyarak Saraçhane Parkı'dan, Tarabya'daki Çin Başkonsolosluğu'na doğru konvoy oluşturdu.
Osmanlı Motorcular Kulübü ve İki Teker Kardeşliği Motorcular Kulübü'nün organizesinde farklı motosiklet kulüplerinden yüzlerce motosikletçi ve çeşitli Doğu Türkistan derneklerinden üyeler, bugün saat 15.40 sıralarında Saraçhane Parkı'nda toplandı. Doğu Türkistan bayraklarının açıldığı protesto gösterisinde, sela ve Kur'an-ı Kerim okunup tekbir getirildi. Doğu Türkistan Dernekleri adına Yusuf Yusufoğlu basın açıklaması yaptı. Ardından motosikletçiler adına Osmanlı Motorcular Kulübü basın sözcüsü Hacı İsmail Akgüre açıklamalarda bulundu.

DUA OKUYUP AYRILDILAR
Daha sonra yüzlerce motosikletçi konvoy oluşturarak Tarabya'daki Çin Başkonsolosluğu'na gitti. Ancak protestocular konsolosluğun bulunduğu sokağa önlem alan polisler tarafından alınmadı. Sahil Caddesi'nde toplanan grubun, basın açıklaması yapmalarına da izin verilmedi. Grup, dua okuyup tekbir getirdikten sonra ayrıldı.

(FOTOĞRAF)

Motosikletçilerden Çin'in Doğu Türkistan politikasını konvoylu protestoMotosikletçilerden Çin'in Doğu Türkistan politikasını konvoylu protestoMotosikletçilerden Çin'in Doğu Türkistan politikasını konvoylu protestoMotosikletçilerden Çin'in Doğu Türkistan politikasını konvoylu protesto

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