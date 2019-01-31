HABER

Motosikleti halatla otomobile bağlayıp çektiler

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 12:06 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobile halatla bağlanarak çekilen motosikletteki sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Motosikleti halatla otomobile bağlayıp çektiler

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobile halatla bağlanarak çekilen motosikletteki sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.
İnegöl- Bursa Karayolu'nda, üzerinde sürücüsünün bulunduğu motosiklet otomobilin arkasına halatla bağlanarak çekildi. Otomobil yaklaşık 90 kilometre hızla seyrederken, tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı. Otomobil ve motosiklet bu halde kilometrelerce gittikten sonra gözden kayboldu.

FOTOĞRAFLI

PARTNERYeni modelin görüntüleri sızdı! İşte çok konuşulacak tasarımYeni modelin görüntüleri sızdı! İşte çok konuşulacak tasarım
Eskişehir'de tarihi heykelcikler ele geçirildiEskişehir'de tarihi heykelcikler ele geçirildi
Gabar'da terörislerin kullandığı mağara ile mühimmat ve ilaç bulunduGabar'da terörislerin kullandığı mağara ile mühimmat ve ilaç bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.