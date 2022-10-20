Motosikletini satmak için ilan verdi, olanlar oldu! 'Piyasa fiyatı 600 bin TL civarında'

Olay, dün sabah saatlerinde İstanbul Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Site sakinlerinden Cemil Kutlu, işe gitmek için çıktığında motosikletinin yerinde olmadığını ve geriye sadece brandanın kaldığını fark etti. Görüştüğü sitenin güvenlik görevlileri Kutlu'ya, motosikleti götürenleri arkadaşları sandıklarını söyledi.

HIRSIZLIK KAMERADA

Kutlu, görevlilerle birlikte sitenin güvenlik kamer kayıtlarına baktı. Motosikletin çalınma anının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı görüldü. Görüntülerde, motosikletle site içine gelen iki kişinin park halindeki motosikleti çaldıkları yer aldı. Görüntüleri alarak polis merkezine giden Cemil Kutlu'nun şikayeti üzerine polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

"İLANA KOYDUKTAN SONRA BAŞIMA BÖYLE ŞEYLER GELDİ"

Motosikleti çalınan Cemil Kutlu, "Sabah 08.00 sıralarında, motorumun yerinde olmadığını gördüm. Güvenlikle görüştüm, kamera kayıtlarını inceledik. İki tane şahsın motorumu çaldığını tespit ettik. Polis ekiplerine bildirdik. Geldiler, işlemleri başlattılar. Motorumun piyasa fiyatı, 550 - 600 bin TL civarında. Zaten ben de 590 bin liraya ilana koydum. İlana koyduktan sonra başıma böyle şeyler geldi. Gereğinin yapılması arz ediyorum yetkililerden" dedi.

(DHA)

