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Motosikletinin çalındığını görünce elindeki tostla dükkandan fırladı, hırsızın üstüne atlayıp yakaladı

27.03.2023 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de içerisinde bulunduğu iş yerinin önünden motosikletini çalan hırsızın peşinden tostla koşan iş yeri sahibinin, dengesini bozarak düşürdüğü hırsızı üstüne atlayarak yakaladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Güllük Mahallesi Alaç Sokak’taki iş yerinde tost satan Suat Aktaş, paket servisini de motosikletiyle kendisi yapıyor. Siparişi hızlı ulaştırmak için motosikletinin anahtarını üzerinde bırakan Aktaş’ın aracı, tost hazırladığı sırada iş yerinin önünden çalındı. Elinde tostla motosikletinin peşinden koşan Aktaş, bir süre kovaladığı hırsızın dengesini bozarak motosikletten düşmesini sağladı. Düşmenin etkisiyle yerde hırsızla birlikte sürüklenen Aktaş, kaçmaya çalışan hırsızı üstüne atlayarak yakaladı. Olayın gerçekleştiği anlar sokak güvenlik kameralarınca kaydedildi.

"BİRİ ŞAKA YAPIYOR SANDIM"

Motosikletinin çalınma anını anlatan iş yeri sahibi Suat Aktaş, “Dükkânda tek başıma duruyordum. Paketim hazır olmak üzereydi, ben de dükkânı kapatıp çıkacaktım. Hızlı olsun diye motorun üzerine anahtarımı bıraktım ve içeriye paketi almaya girdim. Tam paketi hazırlarken motosikletin çalıştığını fark ettim. Birisi şaka yapıyor sandım ve kapıdan baktığım zaman hiç tanımadığım birisi vardı. Beni görünce o da panikledi. Gaza basıp kaçmaya çalıştı. Ben de motosikletin arka çantasındaki lastiklerden çekerek dengesini kaybettirdim. Sonrasında lastik kopunca yerde biraz sürüklendim. Sonra o da dengesini kaybetti ve motosikletle birlikte caddeye doğru sürüklendik. Orada da üstüne atlayarak etkisiz hale getirdim ve polislerin gelmesini bekledim” şeklinde konuştu.

"MOTORUN PEŞİNDEN KOŞARKEN ONLARI DÜŞÜNDÜM"

Hırsızın peşinden koştuğu anlarda çocuklarını düşündüğünü söyleyen Aktaş, “Sonuçta burada esnafız, para kazanıyoruz. Yeri geldi kuryelik yaptım ve şimdi de dükkân açtım. Burası ekmek teknesi. İki tane de çocuğum var, ben motorun peşinden koşarken onları düşündüm. Elimde tostla koşuyordum. Buradaki çoğu kurye arkadaşla tanışıyoruz. İlk önce ben hırsızı dövüyorum sandılar. İnsanlar bana tepki gösterdi, ama sağ olsunlar kuryeler dayanışma halinde olduğu için sokakta gören diğer arkadaşlar gelip yardım etti” dedi.

(İHA)

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Hırsız Eskişehir

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