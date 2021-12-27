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  4. Motosikletli kapkaçcı 2 kız öğrenciyi sürükledi, bir kadına çarptı

Motosikletli kapkaçcı 2 kız öğrenciyi sürükledi, bir kadına çarptı

27.12.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır’ın başkenti Kahire’de telefonunu çaldığı kız öğrenciyi ve arkadaşını sürükleyen motosikletli kapkaççı, kendisini durdurmaya çalışan kadına da çarptı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Başkent Kahire’nin güneyinde yer alan Helvan şehrinde motosikletli bir kapkaççı, cep telefonunu çaldığı kız öğrenciyi ve arkadaşını yerlerde sürüklerken, kendisini engellemeye çalışan bir kadına da çarparak olay yerinden uzaklaştı.

DEDEKTİFLER GÖREVDE

Hırsızın cep telefonunu çalmaya çalıştığı öğrencinin çantasının motosiklete sıkıştığı ifade edilerek, kızın ve kızı kurtarmak isteyen arkadaşının kapkaççı tarafından sürüklendiği aktarıldı.

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Mısır polisi, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve hırsızın en kısa sürede yakalanması için dedektiflerle ortak çalışma yürütüldüğünü açıkladı. (İHA)

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