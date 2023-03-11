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Motosiklette giderken dehşeti yaşadılar: Sokak köpekleri hamile kadına saldırdı!

11.03.2023 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da feci bir olay yaşandı. Kapaklı ilçesinde, eşiyle motosiklette seyir halinde olan hamile bir kadına sokak köpekleri saldırdı. Bacağından yaralanan talihsiz kadın tedavisi sonrası taburcu edilirken sokak köpekleri konusunda mutlaka önlem alınması gerektiğini ifade etti.

Motosiklette giderken dehşeti yaşadılar: Sokak köpekleri hamile kadına saldırdı!

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 29 yaşındaki 7 buçuk aylık hamile kadın yaralandı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde eşiyle motosikletle seyir halindeyken Eda Bulut, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Bulut, eşi tarafından Kapaklı Devlet Hastanesine götürüldü. Tedavisi tamamlanan Bulut, taburcu edildi.

Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeklerin saldırısından dolayı çok korktuğunu söyledi.

Motosikletteyken köpeklerin kendine saldırdığını ifade eden Bulut, "Eşim ayağıyla onları uzaklaştırmaya çalıştı ancak içlerinden biri beni bacağımdan ısırmış. Hiç durmadan sokaktan uzaklaştık. Bacağımın kanadığını fark ettik ve hemen Kapaklı Devlet Hastanesine gittik. Burada et parçasının da koptuğunu ve derin ısırık olduğunu gördük. Kuduz aşısı yapıldı. Isırılan bölge temizlendi." dedi.

Bulut, sokak köpekleri konusunda mutlaka önlem alınması gerektiğini sözlerine ekledi. (AA)

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Tekirdağ köpek saldırı

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