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Mozambik’te kasırga sonrası ölenlerin sayısı 217’ye yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 21.03.2019 12:51 | Son Güncelleme

Mozambik’te Idai kasırgası sonrası hayatını kaybedenlerin sayısının 217’ye yükseldiği belirtildi. Yapılan açıklamada, 3 bin kişinin kurtarıldığı, 15 bin kişinin de kurtarılmayı beklediği bildirildi.

Mozambik’te kasırga sonrası ölenlerin sayısı 217’ye yükseldi

Mozambik’i vuran Idai kasırgası sonrası konuya ilişkin açıklama yapan Toprak, Çevre ve Kırsal Kalkınma Bakanı Celso Correia, kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısının 217’ye yükseldiğini; devam eden arama ve kurtarma çalışmalarında yaklaşık 3 bin kişinin kurtarıldığını ve 15 bin kişinin de kurtarılmayı beklediğini belirtti. Kasırga ve sonrasında meydana gelen sel sonrası kapanan yollar yüzünden arama-kurtarma çalışmalarının zorlaştığını da belirten Bakan Correia, “Yeteri kadar tıbbi malzememiz var. Kurtarma çalışmalarında tekne ve helikopterler kullanıyoruz. Şu an da en büyük sorunumuz ulaşım. Ulaşım açık olduğunda işimiz daha da kolaylaşacak” dedi.

Yerel medyada yer alan haberlerde Mozambik’te Sofala Bölgesi’nde yer alan Beira kentinin kasırgadan en çok etkilenen yer olduğu bilgisi yer alırken, Zimbabve ve Malavi’nin de etkilendiği Idai kasırgasının saatte 170 km hıza ulaştığı da belirtildi.

(DHA)

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