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Mozambik'te Kenneth Kasırgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 10:27 | Son Güncelleme

Idai Kasırgası'ndan sonra ülke yeni bir kasırgayla karşı karşıya

ADDİS ABABA (AA) - Afrika'nın güneydoğusunda yer alan Mozambik, 600'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği Idai Kasırgası'ndan haftalar sonra yeni bir kasırganın etkisi altına girdi.

Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan açıklamaya göre, dün akşam başlayan Kenneth Kasırgası, Komor Adaları'nda 3 kişinin ölümüne yol açarak Mozambik'i etkisi altına almaya başladı.

Tanzanya'yı da vurması beklenen kasırga nedeniyle Mozambik hükümeti yaklaşık 30 bin kişiyi tahliye etti.

Hızı saatte 200 kilometreyi bulan kasırganın bölgede 1,5 milyon kişiyi etkilemesi bekleniyor.

Geçen ay, Idai Kasırgası ve sellerin vurduğu Mozambik'te 600'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, bin 600 kişi yaralanmıştı.

Ülkede kolera salgının ardından halkın açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kenneth Kasırgası mozambik

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