MSB: 15 Temmuz 2016'dan bugüne TSK'dan 19 bin 203 personel ihraç edildi

Bakanl\u0131\u011f\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131nda "Yurt i\u00e7inde ve s\u0131n\u0131r \u00f6tesindeki operasyonlarda, son bir ayda 80 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi, 52 mevzi, s\u0131\u011f\u0131nak, ma\u011fara ve depo tahrip edildi" denildi.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130G\u00fcn\u00fcn en ac\u0131 karesi! Uzman \u00e7avu\u015f alkol ald\u0131\u011f\u0131 arkada\u015f\u0131n\u0131 \u00f6ld\u00fcrd\u00fc, 'kazara vurdum' dediKoronavir\u00fcs yaz aylar\u0131nda ge\u00e7ecek mi? Enfeksiyon hastal\u0131klar\u0131 uzman\u0131 yan\u0131tlad\u0131