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  4. MSB: 15 Temmuz 2016'dan bugüne TSK'dan 19 bin 203 personel ihraç edildi

MSB: 15 Temmuz 2016'dan bugüne TSK'dan 19 bin 203 personel ihraç edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2020 16:19 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "15 Temmuz 2016'dan bugüne TSK'dan 19 bin 203 personel ihraç edildi, 5 bin 35 personel hakkında adli/idari süreç devam ediyor" denildi.

MSB: 15 Temmuz 2016'dan bugüne TSK'dan 19 bin 203 personel ihraç edildi

Bakanlığın açıklamasında "Yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda, son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi, 52 mevzi, sığınak, mağara ve depo tahrip edildi" denildi.


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MSB Milli Savunma Bakanlığı

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