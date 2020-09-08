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MSB: “4 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi”

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 15:40 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde yer alan Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtasıyla tespit edilen 4 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından operasyon hakkında yapılan paylaşımda, “Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde yer alan Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtasıyla tespit edilen 4 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından operasyon hakkında yapılan paylaşımda, “Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.
Ayrıca paylaşımda, operasyona ait görüntülerin de yer aldığı bir video yayınlandı.

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