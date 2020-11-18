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  4. MSB: "8 PKK/YPG’li terörist kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi"

MSB: "8 PKK/YPG’li terörist kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi"

18.11.2020 16:48 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde insansız hava araçları ile tespit edilen 8 PKK/YPG’li teröristin sızma amacıyla açtıkları tünel içerisinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde insansız hava araçları ile tespit edilen 8 PKK/YPG’li teröristin sızma amacıyla açtıkları tünel içerisinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA’lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi" denildi. Ayrıca operasyona ait görüntüler de paylaşıldı.

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