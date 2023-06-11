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MSB acı haberi duyurdu: İki asker şehit oldu

11.06.2023 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 11 Haziran 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya ve Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmiş ancak tedavi gördükleri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuşlardır." denildi.

MSB acı haberi duyurdu: İki asker şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı EYP patlaması sonucunda iki askerin şehit olduğunu açıkladı.

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MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin’in acı haberi, Mersin’in Erdemli ilçesindeki eşi ve annesine verildi.

Kuzey Irak’ta süren Pençe-Kilit Harekatı’nda araç geçerken el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin şehit oldu. Şehit Şahin’in acı haberi memleketi Mersin’in Erdemli ilçesine ulaştı. Kaymakam Aydın Tetikoğlu ile Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, jandarma yetkilileri ve sağlık ekipleri eşliğinde acı haberi şehidin eşi Deniz ve annesi Sultan Şahin’le paylaştı. Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
Şehidin naaşının yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

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