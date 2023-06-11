MSB acı haberi duyurdu: İki asker şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı EYP patlaması sonucunda iki askerin şehit olduğunu açıkladı.

MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin’in acı haberi, Mersin’in Erdemli ilçesindeki eşi ve annesine verildi.

Kuzey Irak’ta süren Pençe-Kilit Harekatı’nda araç geçerken el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin şehit oldu. Şehit Şahin’in acı haberi memleketi Mersin’in Erdemli ilçesine ulaştı. Kaymakam Aydın Tetikoğlu ile Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, jandarma yetkilileri ve sağlık ekipleri eşliğinde acı haberi şehidin eşi Deniz ve annesi Sultan Şahin’le paylaştı. Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehidin naaşının yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.



