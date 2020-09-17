MSB açıkladı! 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist, Komandolarımızın müdahalesi ve kara ateş destek vasıtalarının kullanımıyla etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist, Komandolarımızın müdahalesi ve kara ateş destek vasıtalarının kullanımıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/T5Un3fF8oW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 17, 2020



