HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MSB açıkladı! 11 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı! 11 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 09:59 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ile Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB açıkladı! 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist, Komandolarımızın müdahalesi ve kara ateş destek vasıtalarının kullanımıyla etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı
Bankaların çalışma saatleri değişti!Bankaların çalışma saatleri değişti!
2020 KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?2020 KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan koronavirüs açıklaması! Aşı için tarih verdi
Trump'tan koronavirüs açıklaması! Aşı için tarih verdi
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında açıklama
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında açıklama
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Kocaeli'deki iğrenç cinsel saldırı olayında flaş gelişme!
Kocaeli'deki iğrenç cinsel saldırı olayında flaş gelişme!
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Diğer Haberler
Akbank, Ziraat, Garanti, İş Bankası, Yapı Kredi saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Ankara, İstanbul ve İzmir bankaların çalışma saatleri değişti mi?
Bankaların çalışma saatleri değişti!
Bursa'daki mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
İznik Gölü’nde korkutan görüntü! Sular metrelerce çekildi
İznik Gölü'nde şoke eden görüntü
Ankara'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı
Ankara'da flaş operasyon! Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da nikahta arbede! Gelin fenalaştı
Nikahta ortalık karıştı! Gelin fenalaştı
Yer: İstanbul! Martı çarptığı otomobil aynasına sıkıştı
Yer: İstanbul! Çarptığı otomobil aynasına sıkıştı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.