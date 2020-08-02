HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MSB açıkladı! 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı! 4 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2020 15:18 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB açıkladı! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama yaptı. MSB yaptığı açıklamada "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer veridi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Ters yöne girdi, rahatlığı 'pes' dedirtti!Ters yöne girdi, rahatlığı 'pes' dedirtti!
YKS ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sonuçları ne zaman duyurulacak?YKS ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sonuçları ne zaman duyurulacak?

En Çok Okunan Haberler

Gram ve çeyrek altın uyarısı!

Gram ve çeyrek altın uyarısı!

Akılalmaz savunma! Yakalanınca 'spor yapıyoruz' dedi

Akılalmaz savunma! Yakalanınca 'spor yapıyoruz' dedi

Bakan Pakdemirli'den elde kalan kurbanlıklarla ilgili flaş açıklama

Bakan Pakdemirli'den elde kalan kurbanlıklarla ilgili flaş açıklama

Ayrılıktan sonra şoke eden olay! 'Ona zarar vereni mahvedeceğim'

Ayrılıktan sonra şoke eden olay! 'Ona zarar vereni mahvedeceğim'

Her şey bir anda oldu! Sigara içmeye çıktığı sırada dehşeti yaşadı

Her şey bir anda oldu! Sigara içmeye çıktığı sırada dehşeti yaşadı

Sokak ortasında dehşet! Tartıştığı eşine kafa attı

Sokak ortasında dehşet! Tartıştığı eşine kafa attı

İlginizi Çekebilir

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları sürüyor

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında prompter kazası: Geri al, geri al

Canlı yayında prompter kazası: Geri al, geri al

Bakan Koca: Böyle giderse yasaklar geri gelecek

Bakan Koca: Böyle giderse yasaklar geri gelecek

İstanbul'da vahşet! 'Daha öldüreceğim iki kişi var'

İstanbul'da vahşet! 'Daha öldüreceğim iki kişi var'

Diğer Haberler
Kızı kaçırılan baba yetkililerden yardım istedi: Hayatından endişe ediyorum

Kızı kaçırılan baba yetkililerden yardım istedi: Hayatından endişe ediyorum

Koronavirüs için kritik ikinci dalga uyarısı! 'Sağlık çalışanları yoruldu'

Koronavirüs için kritik ikinci dalga uyarısı

Ters yönde giden araç sürücüsünün rahatlığı pes dedirtti

Ters yöne girdi, rahatlığı 'pes' dedirtti!

Gözyaşlarına boğuldu: 15 tane kurbanlığın parası yandı

Gözyaşlarına boğuldu: 15 tane kurbanlığın parası yandı

Suyun rengi ve kokusu değişince kurban atıklarının dereye döküldüğü ortaya çıktı

Suyun rengi ve kokusu değişince gerçek ortaya çıktı

Açıköğretimde psikoloji eğitimi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş talimat

Açıköğretimde psikoloji eğitimi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş talimat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.