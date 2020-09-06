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MSB, Akdeniz Fırtınası tatbikatından yeni görüntü paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 17:36 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de Türkiye ve KKTC arasında gerçekleştirilen Akdeniz Fırtınası'na ilişkin yeni görüntüleri paylaştı.

MSB, Akdeniz Fırtınası tatbikatından yeni görüntü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Her yıl planlı olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz TOPEL Akdeniz Fırtınası Tatbikatı; Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin katılımıyla sürüyor. 10 Eylül 2020 tarihine kadar sürecek olan tatbikat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde icra ediliyor.

Tatbikatta; Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek amaçlanıyor.

Tatbikat, Türkiye’den Hava, Deniz ve Kara Havacılık unsurlarının da katılımıyla; Hava Hücum, Muharebe Arama Kurtarma Harekâtı Tatbikatı ve eş zamanlı Tabur Görev Kuvveti Tatbikatları şeklinde, Birleşik, Müşterek ve Fiili olarak icra ediliyor.

Ülkemizin yerli ve milli olarak geliştirdiği silah sistemleri ve mühimmatların kullanıldığı tatbikat planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.


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