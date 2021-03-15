MSB: Cerablus ve El Bab'a füze saldırısı düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve El Bab'taki iki noktaya füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırıların durdurulması için Rusya'ya bildirimde bulunulduğu" belirtildi.

Açıklamada, saldırının ardından belirlenen hedeflerin ateş altına alındığı, bölgedeki birlikler ikaz edildiği ve gelişmelerin takip edildiği" vurgulandı.

Saldırıların olduğu bölgelerde, ilkel yöntemlerle işletilen petrol rafinerilerinin yer aldığı, çok sayıda tankerin yanması sonucu şiddetli patlamalar meydana geldiği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Suriye'de rejim kontrolünde bulunan Kuveyris Havaalanı'ndan çok namlulu roketatar sistemi ve balistik füzelerle Cerablus ve Bab'daki sivil yerleşim yerleri ile akaryakıt tankerlerinin park noktalarının hedef alındığı ve sivil yaralıların bulunduğu" ifade edildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1371207062089252865?s=20

Açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine yönelik gerçekleşen ve sivilleri hedef alan atışların başlamasını müteakip atışların durdurulması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmıştır. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir" denildi

MSB'nin paylaşımında, saldırıda vurulan tankerlerin yanarken çekilen görüntüleri de yer aldı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de saldırıda bir kadın ve bir çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

