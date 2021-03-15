HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MSB: Cerablus ve El Bab'a füze saldırısı düzenlendi

MSB: Cerablus ve El Bab'a füze saldırısı düzenlendi

15.03.2021 02:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
MSB: Cerablus ve El Bab'a füze saldırısı düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve El Bab'taki iki noktaya füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırıların durdurulması için Rusya'ya bildirimde bulunulduğu" belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve El Bab'taki iki noktaya füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırıların durdurulması için Rusya'ya bildirimde bulunulduğu" belirtildi.

Açıklamada, saldırının ardından belirlenen hedeflerin ateş altına alındığı, bölgedeki birlikler ikaz edildiği ve gelişmelerin takip edildiği" vurgulandı.

Saldırıların olduğu bölgelerde, ilkel yöntemlerle işletilen petrol rafinerilerinin yer aldığı, çok sayıda tankerin yanması sonucu şiddetli patlamalar meydana geldiği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Suriye'de rejim kontrolünde bulunan Kuveyris Havaalanı'ndan çok namlulu roketatar sistemi ve balistik füzelerle Cerablus ve Bab'daki sivil yerleşim yerleri ile akaryakıt tankerlerinin park noktalarının hedef alındığı ve sivil yaralıların bulunduğu" ifade edildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1371207062089252865?s=20

Açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine yönelik gerçekleşen ve sivilleri hedef alan atışların başlamasını müteakip atışların durdurulması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmıştır. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir" denildi

MSB'nin paylaşımında, saldırıda vurulan tankerlerin yanarken çekilen görüntüleri de yer aldı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de saldırıda bir kadın ve bir çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBu halinden eser kalmadı! Eleştirilere dayanamadı, yeniden imaj değiştirdiBu halinden eser kalmadı! Eleştirilere dayanamadı, yeniden imaj değiştirdi
2021 Ramazan Bayramı ne zaman?2021 Ramazan Bayramı ne zaman?
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

En Çok Okunan Haberler

Bakan Fahrettin Koca'dan, sağlık çalışanları için 'dijital mektup' çağrısı

Bakan Fahrettin Koca'dan, sağlık çalışanları için 'dijital mektup' çağrısı

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

5 yaşındaki çocuk kreşte öğretmeni tarafından darp edildi

5 yaşındaki çocuk kreşte öğretmeni tarafından darp edildi

Son Dakika: 14 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 14 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Derbi öncesi Fenerbahçe'den puan kaybı!

Derbi öncesi Fenerbahçe'den puan kaybı!

Cinsel tacizde bulunan arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Cinsel tacizde bulunan arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Diğer Haberler

Alkollü sürücü önce kamyona sonra demir çitlere çarptı

Önce kamyona sonra demir çitlere çarptı

Adıyaman'da cinnet getiren anne çocuğunu bıçak ile rehin aldı

Cinnet getiren anne çocuğunu bıçakla rehin aldı

Beyoğlu'da otelde yangın paniği: Müşteriler tahliye edildi

Beyoğlu'da yangın paniği! Otel tahliye edildi

Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 Diyanet takvimi

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Gaziantep'te genç hemşire evinde vurulmuş halde bulundu

Genç hemşirenin sır ölümü

Gümüşhane’de korkutan yangın! Ev tamamen kullanılamaz hale geldi

Gümüşhane’de korkutan yangın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.