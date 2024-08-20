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  4. MSB’den acı haber: 1 asker şehit oldu!

MSB’den acı haber: 1 asker şehit oldu!

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
20.08.2024 17:58
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaşananları aktarmaya devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Piyade Çavuş, şehit oldu.

MSB’den acı haber: 1 asker şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görmeye devam eden Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün bugün şehit olduğunu duyurdu.

Acı haber sonrası Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 3 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 20 Ağustos'ta şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" dendi.

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BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize baş sağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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Milli Savunma Bakanlığı
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