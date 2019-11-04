MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Hiçbir şekilde etkilenmemiştir

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Bakanlık, açıklamasında şunları belirtti:

Barış Pınarı Harekâtı başlamadan önce yapılan açıklamalarda; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sivilleri, tarihi/kültürel/dini yapıları hedef almayacağı ve çevreye zarar vermeyeceği belirtilmişti. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarında olduğu gibi harekâtın icrası esnasında da operasyonların gecikmesi pahasına bu prensiplerden asla taviz verilmemiştir.

Terör örgütü PKK/YPG ve destekçileri ise daha harekât başlamadan Kürt kardeşlerimizi yok edeceğimizi, Hristiyanlar başta olmak üzere diğer etnik ve dini grupların hedef alınacağı yalanını ortaya atmış, kendi işledikleri insanlık suçlarını ise tüm dünyadan gizlemeye gayretine girmişlerdir. Ancak Barış Pınarı Harekâtında TSK tarafından terör örgütü PKK/YPG ve destekçilerinin maskesi bir kez daha düşürülmüş, terör örgütünün Tel Abyad’da bir kiliseyi havan mevzisi yaptığı, bazı kiliselere terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterlerini astığı ortaya çıkarılmıştı.

Bugün ise Tel Abyad ve Rasulayn’da bulunan kiliselerin fotoğraflarına bakıldığında Barış Pınarı Harekâtı’nda hiç bir şekilde zarar görmedikleri apaçık görülmektedir. Bölgede bulunan askerlerimiz tüm etnik ve dini yapılar ile yakından ilgilenmekte, harekât öncesinden beri hasıl olan ihtiyaçları da dahil olmak üzere tamamının giderilmesi için de her türlü gayret sarf edilmektedir.

Barış Pınarı Harekâtı'nda “sivillere, tarihi/dini yapılara ve çevreye zarar verilmemiş, Tel Abyad ve Rasulayn’da bulunan Kiliseler de harekâttan hiçbir şekilde etkilenmemiştir.https://t.co/wcf5ThZGRr#MSB #TSK pic.twitter.com/Hz2ye7opRB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 4, 2019



