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MSB'den Haziran 2020 celp ve sevk dönemiyle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2020 13:14 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Haziran 2020 celp ve sevk döneminde silâhaltına alınacak yedek subay/astsubay aday adayları ve erbaş/erler ile bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülere ait duyuru yayımlanmıştır." açıklamasını yaptı.

MSB'den Haziran 2020 celp ve sevk dönemiyle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Haziran 2020 celp ve sevk dönemiyle ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadeye yer verdi:

"Haziran 2020 celp ve sevk döneminde silâhaltına alınacak yedek subay/astsubay aday adayları ve erbaş/erler ile bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülere ait duyuru yayımlanmıştır."


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