MSB'den Haziran 2020 celp ve sevk dönemiyle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Haziran 2020 celp ve sevk dönemiyle ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadeye yer verdi:

"Haziran 2020 celp ve sevk döneminde silâhaltına alınacak yedek subay/astsubay aday adayları ve erbaş/erler ile bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülere ait duyuru yayımlanmıştır."

Haziran 2020 celp ve sevk döneminde silâhaltına alınacak yedek subay/astsubay aday adayları ve erbaş/erler ile bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülere ait duyuru yayımlanmıştır.https://t.co/0RpeMflSWa pic.twitter.com/cFXoMthIBG — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 22, 2020



