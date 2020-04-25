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MSB'den Kiri Tepe Üs Bölgesi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2020 21:20 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde bulunan Kiri Tepe Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "F-16 uçakları ve taarruz helikopter atışları neticesinde 12 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan ağır silah atışları neticesinde bir personelimiz şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 3 personelimiz ise yaralanmıştır." denildi.

MSB'den Kiri Tepe Üs Bölgesi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bir yandan tüm dünyada pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele verirken diğer yandan Suriye ve Irak'ın kuzeyinde teröristle mücadele harekatına yoğun şekilde devam ettiği bildirildi.

"YOĞUN ŞEKİLDE ATEŞ ALTINA ALINDI"

Kiri Tepe Üs Bölgesi'ne sabah saatlerinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerce ağır silahlarla yapılan taciz atışıyla birliklerin etki altına alınmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Taciz atışlarının başlaması ile alarm durumuna geçen kahraman komandolarımız tarafından durum üst komutanlıklara rapor edilerek tüm harekat merkezlerinin bilgilendirilmesi sağlanmış, üs bölgesinde mevcut keşif ve gözetleme vasıtaları ile atışların geldiği bölgeler tespit edilmiştir. Üs bölgesinde konuşlu ateş destek silahları ile bölgede tespit edilen ve teröristlerce daha önce kullanıldığı bilinen yaklaşma/kaçış yolları ve muhtemel havan mevzileri derhal yoğun şekilde ateş altına alınmıştır. Teröristlerin ateş altına alınması faaliyetine yurt içinde ve dışında bulunan uzun menzilli diğer ateş destek vasıtalarımız da destek vermiştir. Gözetleme vasıtalarından, yapılan yoğun ve isabetli atışlar neticesinde teröristlerin bölgeden kaçmaya çalıştığı tespit edilmiştir."

12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-16 uçaklarının derhal görevlendirildiği ve yerleri birlikler tarafından tespit edilen planlı ve plansız hedefler ile teröristlerin kaçış istikametlerinin ateş altına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uçakların ayrılmasının akabinde bölgede kalan terörist unsurların takibi ve imhası için Atak helikopter kolu bölgeye intikal ederek tespit edilen hedefler ateş altına alınmıştır. Ateş destek vasıtaları, F-16 uçakları ve taarruz helikopter atışları neticesinde 12 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan ağır silah atışları neticesinde bir personelimiz şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 3 personelimiz ise yaralanmıştır. Şehit ve yaralı personelimiz, görevlendirilen genel maksat helikopterleri ile bölgeye yapılan atışlar ve hava faaliyetleriyle koordineli olarak gecikmeksizin Şırnak'a tahliye edilmiştir."

Bölgede arama-tarama ve keşif-gözetleme faaliyetlerine devam edildiği belirtilen açıklamada, mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kesintisiz olarak devam edeceği vurgulandı. (AA)

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haftanin Kiri Tepe üs bölgesi Milli Savunma Bakanlığı PKK Türk Silahlı Kuvvetleri

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