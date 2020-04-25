MSB'den Kiri Tepe Üs Bölgesi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bir yandan tüm dünyada pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele verirken diğer yandan Suriye ve Irak'ın kuzeyinde teröristle mücadele harekatına yoğun şekilde devam ettiği bildirildi.

"YOĞUN ŞEKİLDE ATEŞ ALTINA ALINDI"

Kiri Tepe Üs Bölgesi'ne sabah saatlerinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerce ağır silahlarla yapılan taciz atışıyla birliklerin etki altına alınmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Taciz atışlarının başlaması ile alarm durumuna geçen kahraman komandolarımız tarafından durum üst komutanlıklara rapor edilerek tüm harekat merkezlerinin bilgilendirilmesi sağlanmış, üs bölgesinde mevcut keşif ve gözetleme vasıtaları ile atışların geldiği bölgeler tespit edilmiştir. Üs bölgesinde konuşlu ateş destek silahları ile bölgede tespit edilen ve teröristlerce daha önce kullanıldığı bilinen yaklaşma/kaçış yolları ve muhtemel havan mevzileri derhal yoğun şekilde ateş altına alınmıştır. Teröristlerin ateş altına alınması faaliyetine yurt içinde ve dışında bulunan uzun menzilli diğer ateş destek vasıtalarımız da destek vermiştir. Gözetleme vasıtalarından, yapılan yoğun ve isabetli atışlar neticesinde teröristlerin bölgeden kaçmaya çalıştığı tespit edilmiştir."