HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MSB’den millî güdümlü mermi 'ATMACA' paylaşımı! Karadeniz'de test edildi

MSB’den millî güdümlü mermi 'ATMACA' paylaşımı! Karadeniz'de test edildi

02.07.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Su üstü harbi için geliştirilen, hücumbot, firkateyn ve korvetlerde kullanılabilen, yüksek hassasiyetli gemisavar füzesi ATMACA, Karadeniz'de test edildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz’de gerçekleştirilen test atışında kullanılan millî güdümlü mermi ATMACA'nın ateşlenme anının görüntüsünü paylaştı.

MSB’den millî güdümlü mermi 'ATMACA' paylaşımı! Karadeniz'de test edildi

MSB, Karadeniz’de gerçekleştirilen test atışında kullanılan millî güdümlü mermi ATMACA'nın ateşlenme anının görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı.

ATMACA2

"BAŞARIYLA İCRA EDİLDİ"

Paylaşımda, “Satıhtan Satha Millî Güdümlü Mermi ATMACA ilk kez Mobil Güdümlü Mermi Sistemi ile karadan denizdeki bir hedefe ateşlendi. Bugün Karadeniz’de gerçekleştirilen test atışı başarıyla icra edildi” denildi. (İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski AK Parti milletvekilinin aracına saldırı! O anlar kameradaEski AK Parti milletvekilinin aracına saldırı! O anlar kamerada
AK Parti'nin oy oranıyla ilgili dikkat çeken açıklama!AK Parti'nin oy oranıyla ilgili dikkat çeken açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu! 'Bunlar geldi geldi, gelmediği takdirde...'Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu! 'Bunlar geldi geldi, gelmediği takdirde...'
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonların gözü kulağı 4 Temmuz'da! İşte beklenti ve ayrıntılar

Milyonların gözü kulağı 4 Temmuz'da! İşte beklenti ve ayrıntılar

Motorinden sonra şimdi de benzin ve LPG'ye indirim geldi

Motorinden sonra şimdi de benzin ve LPG'ye indirim geldi

Patrondan kadın çalışana iğrenç tuzak!

Patrondan kadın çalışana iğrenç tuzak!

Düğün kararları imzalandı! 'Altına itiraz' yasağı, gelin kuaföre gitmeyecek...

Düğün kararları imzalandı! 'Altına itiraz' yasağı, gelin kuaföre gitmeyecek...

Operasyon an meselesi! Bölgeden çarpıcı kareler: Hazırlıklar sürüyor

Operasyon an meselesi! Bölgeden çarpıcı kareler: Hazırlıklar sürüyor

Rüyasının peşinden gitti, bulduğu şey Türkiye'yi heyecanlandırdı

Rüyasının peşinden gitti, bulduğu şey Türkiye'yi heyecanlandırdı

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Çocuklarını açıklıktan öldürdüler! “Hiçbir şey yememiş”

Çocuklarını açıklıktan öldürdüler! “Hiçbir şey yememiş”

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.