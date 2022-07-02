MSB’den millî güdümlü mermi 'ATMACA' paylaşımı! Karadeniz'de test edildi

MSB, Karadeniz’de gerçekleştirilen test atışında kullanılan millî güdümlü mermi ATMACA'nın ateşlenme anının görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı.

"BAŞARIYLA İCRA EDİLDİ"

Paylaşımda, “Satıhtan Satha Millî Güdümlü Mermi ATMACA ilk kez Mobil Güdümlü Mermi Sistemi ile karadan denizdeki bir hedefe ateşlendi. Bugün Karadeniz’de gerçekleştirilen test atışı başarıyla icra edildi” denildi. (İHA)

Satıhtan Satha Millî Güdümlü Mermi ATMACA ilk kez Mobil Güdümlü Mermi Sistemi ile karadan denizdeki bir hedefe ateşlendi. Bugün Karadeniz’de gerçekleştirilen test atışı başarıyla icra edildi. pic.twitter.com/qvilmitPSo — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 2, 2022



