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MSB'den 'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 13:07 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümü kapsamında "Milli Mücadele'ye Adım Adım" temasıyla hazırlanan videolardan dördüncüsü paylaşıldı.

MSB'den 'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı

Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan videoda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 16 Mayıs'ta İstanbul'dan başlayan Bandırma Vapuru'yla yolculuğunun, tüm engellemelere ve olumsuz hava koşullarına rağmen 19 Mayıs 1919'da sabahın ilk ışıklarıyla Samsun'da tamamlandığı anlatıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı 19 mayıs 1919

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