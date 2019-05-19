MSB'den 'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı

Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan videoda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 16 Mayıs'ta İstanbul'dan başlayan Bandırma Vapuru'yla yolculuğunun, tüm engellemelere ve olumsuz hava koşullarına rağmen 19 Mayıs 1919'da sabahın ilk ışıklarıyla Samsun'da tamamlandığı anlatıldı.

19 Mayıs’ın 100’üncü yıl dönümü kapsamında, “Millî Mücadeleye Adım Adım” temasıyla hazırlanan ve devam eden dört gün süresince ayrı ayrı yayımlanacak görüntülerin birincisi...

????????#MSB #TSK #MillîMücadeleyeAdımAdım???????? pic.twitter.com/8c049haJNL — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 16 Mayıs 2019



