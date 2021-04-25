MSB'den sınır ötesi operasyonlarla ilgili videolu açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, operasyona dair görüntüler de yer alırken, açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda Kahraman Komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetlerimiz de terör hedeflerini yerle bir etti.

Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda Kahraman Komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetlerimiz de terör hedeflerini yerle bir etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/IL4NCp10UP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 25, 2021



