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  4. MSB'den sınır ötesi operasyonlarla ilgili videolu açıklama

MSB'den sınır ötesi operasyonlarla ilgili videolu açıklama

25.04.2021 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor." denildi. Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda Kahraman Komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetlerimiz de terör hedeflerini yerle bir etti.

MSB'den sınır ötesi operasyonlarla ilgili videolu açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, operasyona dair görüntüler de yer alırken, açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda Kahraman Komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetlerimiz de terör hedeflerini yerle bir etti.


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Milli Savunma Bakanlığı

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