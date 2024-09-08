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  4. MSB duyurdu: 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

08.09.2024 17:00
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Ülkenin dört tarafını koruyan Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından 5 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçışın olmadığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edecek."

(AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
terörist Milli Savunma Bakanı
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