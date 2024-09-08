MSB duyurdu: 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından 5 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçışın olmadığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edecek."

Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!



Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye… pic.twitter.com/0wv0oGDRwJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 8, 2024

(AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır