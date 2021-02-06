MSB duyurdu! Azez'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG’li teröristler, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez’de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenledi. Çiftçilere ateş açıldığını gören Kahraman Komandolarımız anında karşılık vererek saldırıyı düzenleyen 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerini kullandı.
Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG’li teröristler, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez’de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenledi. Çiftçilere ateş açıldığını gören Kahraman Komandolarımız anında karşılık vererek saldırıyı düzenleyen 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/jjdPm3ljJj— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 6, 2021