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  4. MSB duyurdu! Azez'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Azez'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

06.02.2021 10:43 | Son Güncelleme:
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MSB duyurdu! Azez'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez’de 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG’li teröristler, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez’de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenledi. Çiftçilere ateş açıldığını gören Kahraman Komandolarımız anında karşılık vererek saldırıyı düzenleyen 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerini kullandı.


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