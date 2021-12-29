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  4. MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

29.12.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesine havan ve roketle saldıran PKK'lı teröristlere verilen karşılık neticesinde 8 teröristin etkisi hale getirildiği belirtildi.

MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık, "Fırat Kalkanı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar (ÇNRA) atışlarıyla saldıran PKK/YPG'li teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile sert bir karşılık verildi. İlk belirlemelere göre saldırıyı gerçekleştiren 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilerek kullandıkları araçlar da imha edildi." açıklamasını yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
pkk
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