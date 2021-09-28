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MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde bombalı saldırı: 2 sivil öldü, 19 sivil yaralandı

28.09.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin Fırat Kalkanı bölgesinde 2 yerde patlattığı bombalar nedeniyle 2 sivilin öldüğünü, 19 sivilin de yaralandığını açıkladı.

MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde bombalı saldırı: 2 sivil öldü, 19 sivil yaralandı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, masum sivilleri hedef alan canice gerçekleştirdiği terör saldırılarından vazgeçmiyor. Teröristler Fırat Kalkanı bölgesindeki iki ayrı yerde patlattıkları bombalarla 2 masum sivili katlederken, 19 sivili de yaraladı. Masum sivilleri katletmekten başka bir amacı olmayan PKK/YPG terör örgütü ve destekçileri unutmamalıdır ki bölgenin huzur ve güvenliği için her türlü terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürecek, teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz" denildi.

DHA

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Milli Savunma Bakanlığı
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