MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor.



Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/BvCU9nXBtY — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 5, 2020



