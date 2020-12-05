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  4. MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

05.12.2020 19:07 | Son Güncelleme:
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MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."


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