HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

23.06.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

aeed96dc8d50e26d10e60209872673d0

Yapılan son arama tarama faaliyetinde; 20 piyade tüfeği, kullanılmaz durumda 2 makineli tüfek, 89 piyade tüfeği şarjörü, 23 tanksavar mermisi, 47 havan topu mühimmatı, 32 sevk fişeği, 684 makineli tüfek mermisi, 77 bomba atar mühimmatı, 1 hassas terazi, 150 elektrikli fünye, 5 makineli tüfek namlusu, 8 misket bombası, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, 3 dron kumandası, 52 palaska ve 20 soğutucu sprey ele geçirildi.

f91b846ca14ef7f8fcc2b27ae6054570

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanlıktan yeni genelge! 81 ile gönderildiBakanlıktan yeni genelge! 81 ile gönderildi
Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında 'değişim' çıkışıKılıçdaroğlu'ndan canlı yayında 'değişim' çıkışı
Hava sahasına izinsiz giren uçağı düşürdüler!Hava sahasına izinsiz giren uçağı düşürdüler!
Anahtar Kelimeler:
Pençe Kilit Operasyonu msb mühimmat

En Çok Okunan Haberler

MB'nin kararı sonrası kredi kartları için de hamle geldi

MB'nin kararı sonrası kredi kartları için de hamle geldi

Ne Real Madrid, Ne PSG... Arda Güler için için olay yaratan iddia! "El sıkıştı"

Ne Real Madrid, Ne PSG... Arda Güler için için olay yaratan iddia! "El sıkıştı"

İstanbulluları tedirgin eden görüntü! Dün gece harekete geçildi

İstanbulluları tedirgin eden görüntü! Dün gece harekete geçildi

Aref borsada sihir mi yaptı?

Aref borsada sihir mi yaptı?

Sokak ortasında dehşet! Kız arkadaşına laf attı, sonrası korkunç

Sokak ortasında dehşet! Kız arkadaşına laf attı, sonrası korkunç

Tanju Özcan'ın 'Akşener'i oyuna getirdi' çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt!

Tanju Özcan'ın 'Akşener'i oyuna getirdi' çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İtirafı meraklandırdı! “En iyi arkadaşım bana rahmini teklif etti"

İtirafı meraklandırdı! “En iyi arkadaşım bana rahmini teklif etti"

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Ellerini sakız gibi çiğnedi

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Ellerini sakız gibi çiğnedi

Mahkum yarı çıplak hapishanenin çatısına çıkıp protesto yaptı

Mahkum yarı çıplak hapishanenin çatısına çıkıp protesto yaptı

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.