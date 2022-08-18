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  4. MSB duyurdu! Saldırı girişimindeki teröristlere ağır darbe

MSB duyurdu! Saldırı girişimindeki teröristlere ağır darbe

18.08.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu! Saldırı girişimindeki teröristlere ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye msb
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