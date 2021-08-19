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  4. MSB duyurdu: Sincar'a hava harekatı! 10 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Sincar'a hava harekatı! 10 terörist etkisiz hale getirildi

19.08.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da tespit edilen 10 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

MSB duyurdu: Sincar'a hava harekatı! 10 terörist etkisiz hale getirildi

Mili Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK'ya bir ağır darbe daha. Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı
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