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  4. MSB duyurdu: Teröre büyük darbe! Mehmetçik saldırıya geçit vermedi

MSB duyurdu: Teröre büyük darbe! Mehmetçik saldırıya geçit vermedi

28.09.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu: Teröre büyük darbe! Mehmetçik saldırıya geçit vermedi

MSB teröre vurulan son darbeyi "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!" sözleriyle duyurdu. Bakanlık, 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

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terörist
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