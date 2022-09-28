MSB duyurdu: Teröre büyük darbe! Mehmetçik saldırıya geçit vermedi

MSB teröre vurulan son darbeyi "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!" sözleriyle duyurdu. Bakanlık, 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

