MSB Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan görüntüleri paylaştı! 'Yerle bir edildi'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir ettiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin görüntülerin yer aldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti."
Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan #PençeKaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/eWWwPpJH9c— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 17, 2020
AA