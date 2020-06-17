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  4. MSB Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan görüntüleri paylaştı! 'Yerle bir edildi'

MSB Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan görüntüleri paylaştı! 'Yerle bir edildi'

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 14:24 | Son Güncelleme

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında terör hedeflerinin vurulma anı paylaşılarak "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir ettiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin görüntülerin yer aldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti."

AA

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