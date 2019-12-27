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  4. MSB ihraç edilen personel sayısını açıkladı

MSB ihraç edilen personel sayısını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 13:37 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 15 Temmuz'dan bu yana ihraç edilen ve rütbeleri geri alınan personel sayısını açıkladı.

MSB ihraç edilen personel sayısını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "15 Temmuz 2016'dan bugüne 3 bin 559’u 2019 yılında olmak üzere, toplam 18 bin 630
personel ihraç edilmiş, 356’sı 2019 yılında olmak üzere, toplam 982 emekli personelin rütbeleri geri alınmıştır." açıklamasını yaptı.

Bakanlık yaptığı açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:

"PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik bu yıl yurt içinde ve dışında 31'i büyük 119'u orta çaplı toplam 150
operasyon icra edildi. PKK'ya yönelik yurt içi ve dışında bu yıl düzenlenen operasyonlarda 1789 terörist etkisiz hale getirildi, bunlardan 255'i teslim oldu.

2019'daki operasyonlarda 1066 el yapımı patlayıcı imha edilirken, 1015 silah, 69 tanksavar füze, 1598 el bombası, 174 mayın ele geçirildi.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları bölgelerine 580 bini aşkın Suriyelinin gönüllü olarak geri dönmesi sağlandı."

Kaynak: AA-İHA

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Anahtar Kelimeler:
MSB 15 Temmuz PKK

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