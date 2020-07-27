MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşkur kura sonuçları sorgulama!

MSB işçi alımı ile ilgili olarak 1072 sürekli işçi alınacağı duyurmuştu. MSB sürekli işçi alımı başvuruları 16 Temmuz’da İşkur aracılığı ile başlamıştı. Başvuruların tamamlanmasının ardından MSB işçi alımı kura tarihleri merak edilmeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuyla ilgili bir açıklama geldi. Peki, MSB işçi alımı ne zaman açıklanacak?

MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı?

MSB personel alımı kura çekimi Milli Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde noter huzurunda gerçekleşiyor. MSB işçi kura sonucu sonrasında açık iş pozisyonlarına dair sözlü/uygulamalı sınav gerçekleştirilecek. Sınava, açık iş gücü miktarının 4 katı kadar aday kabul edilecek. MSB personel alımı için açık iş gücü miktarının 4 katı asil ve 4 katı yedek aday kura sonucunda belirlenecek. İşe gönderme konusunda öncelik hakkı bulunan adaylar içinden açık iş gücü miktarının 4 katı asil ve 4 katı yedek aday kura ile ayrı şekilde belirlenecek.

MSB personel alımı sonuçları için Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinden yayımlanan liste tebliğ niteliğinde olacak. Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları için adaylara ayrıca tebliğ yapmayacak. Milli Savunma Bakanlığı işçi kura sonuçları neticesinde sınava girmeye hak kazanmış olan adayların belirtilen koşullara uyup uymadığıyla alakalı olarak tecrübe, mesleki belge, öncelik durumu ve eğitim durumu gibi belgeleri kontrol edilecek.