MSB: Kabil'de tahliyeler yeniden başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nda emniyetin sağlanmasıyla tahliyeler yeniden başladı. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı uçaklarımız da Türk vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştiriyor.”
Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nda emniyetin sağlanmasıyla tahliyeler yeniden başladı. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı uçaklarımız da Türk vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştiriyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/cAdkfY4655— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 18, 2021
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