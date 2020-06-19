MSB: Komandolarımız, terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor

Bakanlık, Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından da yapılan paylaşımda operasyonun 3'üncü günde başarıyla devam ettiği bildirilerek, "Kararlı, güçlü, korkusuz! Haftanin'de, #PençeKaplan Operasyonu’nu başarıyla sürdüren Kahraman Komandolarımız, 'ara-bul-yok et' parolasıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.



