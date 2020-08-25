MSB paylaştı: Doğu Akdeniz'de İtalya ile ortak eğitim

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Göksu ve TCG Fatih fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS Durand de la Penne tarafından Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri icra edildiğini duyurdu.

Açıklamada "Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra edilmiştir" ifadesi yer aldı.

Bakanlık, eğitim faaliyetine ilişkin fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

TCG GÖKSU ve TCG FATİH fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS DURAND DE LA PENNE tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra edilmiştir. pic.twitter.com/FugT2sdDJv — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2020



