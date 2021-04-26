MSB paylaştı! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ait yeni görüntüler

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde şu ifadelere yer verildi:

“Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında kahraman komandolarımız operasyon bölgelerine hava hücum harekâtları icra etti.

Hava hücum harekâtları ile bölgeye intikal eden komandolarımızın terör temizliği devam ediyor”

Kahraman Komandolarımızın Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları için Irak kuzeyine gerçekleştirdiği hava hücum harekâtlarından görüntüler...https://t.co/5ctPxzvpvL#PençeŞimşekPençeYıldırım???????? pic.twitter.com/rpediieok2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 26, 2021



