HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MSB paylaştı! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ait yeni görüntüler

MSB paylaştı! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ait yeni görüntüler

26.04.2021 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının görüntülerini paylaştı.

MSB paylaştı! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ait yeni görüntüler

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde şu ifadelere yer verildi:

“Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında kahraman komandolarımız operasyon bölgelerine hava hücum harekâtları icra etti.

MSB duyurdu: Pençe-Yıldırım Harekatı'nda 1 şehitMSB duyurdu: Pençe-Yıldırım Harekatı'nda 1 şehit

Hava hücum harekâtları ile bölgeye intikal eden komandolarımızın terör temizliği devam ediyor”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerilim zirvede! Uzman uyardı: Durum kötüleşecekGerilim zirvede! Uzman uyardı: Durum kötüleşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yılın esnafıyla' iftar yaptıCumhurbaşkanı Erdoğan 'yılın esnafıyla' iftar yaptı
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Ramazan Bayramı'nda tam kapanma mı olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildi

Ramazan Bayramı'nda tam kapanma mı olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildi

'Büyük göç' başladı, uzmanlardan 'izolasyon' çağrısı

'Büyük göç' başladı, uzmanlardan 'izolasyon' çağrısı

İstiridye mantarı üreticisine günlük 5 bin TL kazandırıyor

İstiridye mantarı üreticisine günlük 5 bin TL kazandırıyor

Eski gelin adayından iddialı dans

Eski gelin adayından iddialı dans

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Meteoroloji uzmanı uyardı: Yarına dikkat!

Meteoroloji uzmanı uyardı: Yarına dikkat!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

FETÖ'nün 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti

FETÖ'nün 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 'bağışıklık' uyarısı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 'bağışıklık' uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.