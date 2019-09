MSB: “Pençe-3 Harekatı bölgenin doğusuna doğru 60 kilometrekarelik bir alana doğru genişletildi”

“Teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için yeni safhaya geçildi”

Teröristlerin kış tertiplenmesinin engellenmesi için söz konusu bölgenin kontrol altına alınmasına devam edildiğini belirten askeri kaynaklar, “Teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için yeni safhaya geçildi” ifadesini kullandı.

Pençe Harekatları kapsamında 370 kilometrelik alanda operasyonların sürdüğünü kaydeden kaynaklar, operasyonlarla hudut emniyetinin ileriden sağlandığının altını çizdi.

“İhtiyaç duyduğumuz takdirde her türlü operasyonu her türlü bölgede icra edebiliriz”

Kandil bölgesine de bir harekat olup olmayacağına yönelik soruya ise kaynaklar, “İhtiyaç duyduğumuz takdirde her türlü operasyonu her türlü bölgede icra edebiliriz” şeklinde konuştu.